Zèbres 5 Rue Devosge Dijon, 12 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-12 10:45:00

fin : 2024-02-12 11:30:00

.

« Un peu de noir, un peu de blanc, cela parait simple, mais c’est usant, devoir choisir, choisir tout le temps entre le vague et l’extravagant ! » Zèbres

Petit zèbre n’est pas encore né, pas tout à fait prêt encore…

Tous les habitants l’attendent mais il prend son temps.

Puis vient le moment de la naissance, de la découverte et de la rencontre.

Pour célébrer la venue au monde de notre zébreau, Stanka Pavlova met en scène une polyphonie colorée habitée par Camille et Cécile, danseuse hip hop et marionnettiste chanteuse. à côté des flamands roses, girafes, pies, pie-thagore et autres mystérieuses créatures, elles peuplent de mouvements, de mots qui trottent voire galopent et d’objets tantôt zébrés en noir et blanc, tantôt colorés un univers pop-up à la fois visuel, sonore et parolier.

EUR.

5 Rue Devosge Salle Devosge

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR