La promenade de Flaubert 5 Rue Devosge Dijon, 10 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Début : 2024-02-10 16:00:00

fin : 2024-02-10 17:00:00

Trois tables sont disposées en arc de cercle.

Sur elles repose le monde où évoluent Flaubert et son épouse, petites marionnettes qui déambulent au sein d’une grande maquette, décor constitué de machines à coudre Singer, engrenages, rouages et manivelles animés.

Bienvenue dans le théâtre de machines !

Adapté du livre d’Antonin Louchard, l’auteur de L’Éducation sentimentale (mais c’est une autre histoire) est observé par le soleil, les nuages, la montagne et la mer. Au fil des quatre saisons, Flaubert, infatigable, se promène. Heureusement, Madame Flaubert veille, parce qu’il est un peu tête en l’air. En hiver, il perd son chapeau ; au printemps, ses lunettes se retrouvent au fond des océans. Puis survient le drame de l’été… heureusement que le téléphérique et le sous-marin ont été inventés.

Bref, face aux caprices météorologiques, cette promenade théâtrale pour marionnettes, comédiens, engrenages et boîte à musique, nous conte à la fois le destin joueur, et le cycle de la vie.

5 Rue Devosge Salle Devosge

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



