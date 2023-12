Le Bal Marionnettique 5 Rue Devosge Dijon, 9 février 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-09 22:00:00

.

Le carnaval de la vie

« Danser, c’est lutter contre tout ce qui retient, tout ce qui enfonce, tout ce qui pèse et alourdit. C’est entrer en contact physique avec la liberté ». Jean-Louis Barrault

Un orchestre, des meneuses de bal, des marionnettistes et une foule de danseurs…

130 marionnettes et objets marionnettiques attendent sagement sur des portants, de part et d’autre de la piste, du dancefloor… castagnettes, dentiers, chapeaux, masques, marionnettes à taille humaine aux jupes longues et colorées. Quelle cavalier ou cavalière choisirez-vous ? Serez-vous plutôt carnaval ou fête du Dia de los muertos ? Ici, il n’y a plus ni public, ni acteur, ni spectateur, ni organisateur, seulement une foule accueillie au bal pour donner vie à une multitude d’êtres inanimés.

Laissons-nous emporter. Ensemble, apprenons à créer de la beauté… En souplesse, trouvons notre centre de gravité, révisons la grammaire de la manipulation… dansons. Au terme de cette grande chorégraphie, nous serons bien en peine de dire qui de l’humain ou du pantin a mené le bal.

.

5 Rue Devosge Salle Devosge

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-08 par COORDINATION CÔTE-D’OR