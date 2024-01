Atelier « Regarder les œuvres autrement » 5 Rue des Ursulines Mâcon, dimanche 14 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:00:00

fin : 2024-01-14 16:00:00

Plongez dans une nouvelle expérience, de réception et de dialogue avec l’art, grâce à cette séance de méditation de Pleine Conscience au cœur de l’exposition dédiée à Mai-Thu. Se relier à l’œuvre d’une manière plus complète, avec l’ensemble de votre être, vos sens, votre cœur, au-delà d’un mental fixé sur des concepts ou le savoir, c’est un peu toucher l’œuvre avec vos yeux. Par Marie-Pierre Le Bris, DU Médecine, Méditation & Neurosciences, Instructrice MBSR qualifiée Center For Mindfulness/ADM.

Public : Ados – adultes

Durée : 1h

5 Rue des Ursulines Musée des Ursulines de Mâcon

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



