Marché de noël des artisans et créateurs 5 rue des trois pics Mutzig, 2 décembre 2023, Mutzig.

Mutzig,Bas-Rhin

Plongez dans l’ambiance de Noël, rencontrez les artisans qui vous présenterons leurs objets de fabrication artisanales..

2023-12-02 fin : 2024-12-03 18:00:00. EUR.

5 rue des trois pics

Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est



Immerse yourself in the atmosphere of Christmas, and meet the artisans who will present their handcrafted items.

Sumérjase en el ambiente navideño y conozca a los artesanos que le presentarán sus artículos hechos a mano.

Tauchen Sie ein in die Weihnachtsstimmung, treffen Sie Handwerker, die Ihnen ihre handgefertigten Gegenstände präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig