Mad in Finland à Saint Agil 5 Rue des Templiers Couëtron-au-Perche, 17 octobre 2023, Couëtron-au-Perche.

Couëtron-au-Perche,Loir-et-Cher

Projection du film Mad in Finland, Réalisé par Elice ABONCE MUHONEN, circassienne, réalisatrice et membre de la Cie GALAPIAT..

Mardi 2023-10-17 18:45:00 fin : 2023-10-17 20:30:00. 6 EUR.

5 Rue des Templiers

Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Screening of the film Mad in Finland, directed by Elice ABONCE MUHONEN, circus artist, director and member of Cie GALAPIAT.

Proyección de la película Mad in Finland, dirigida por Elice ABONCE MUHONEN, artista de circo, directora y miembro de la compañía GALAPIAT.

Vorführung des Films Mad in Finland, Regie: Elice ABONCE MUHONEN, Zirkusartistin, Regisseurin und Mitglied der Cie GALAPIAT.

Mise à jour le 2023-10-13 par OT Collines du Perche