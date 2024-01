Lotos géants du foot 5 rue des Sports Andilly, samedi 2 mars 2024.

Andilly Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02

Deux lotos géants (Plaques plastifiées non autorisées).

De nombreux lots à gagner : Console, TV, tablette, bons d’achats…

Bingo et tombola également.

Buvette et restauration sur place.

Réservation par téléphone au 06 77 89 94 98 ou au 06 33 32 84 63.

.

5 rue des Sports Salle La Passerelle

Andilly 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-09 par Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin