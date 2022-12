Atelier-bal 5, Rue des Sources, Aressy (64)

Atelier-bal 5, Rue des Sources, Aressy (64), 12 mai 2023, . Atelier-bal Vendredi 12 mai 2023, 19h30 5, Rue des Sources, Aressy (64)

Gratuit

avec Menestrèrs Gascons 5, Rue des Sources, Aressy (64) 5, Rue des Sources, 64320 Aressy, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/40099 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Tout le monde est invité à danser sur la musique proposée par les musiciens des ateliers des Menestrèrs Gascons. Initiation danse à partir de 19h30. L’apéritif et le repas se feront sous la forme d’une auberge espagnole. Bal animé par les musiciens des ateliers après le repas. source : événement Atelier-bal publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T19:30:00+02:00

2023-05-12T23:30:00+02:00

Détails Autres Lieu 5, Rue des Sources, Aressy (64) Adresse 5, Rue des Sources, 64320 Aressy, France Age maximum 110 lieuville 5, Rue des Sources, Aressy (64)

5, Rue des Sources, Aressy (64) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//