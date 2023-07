Journées Européennes du Patrimoine : « Thénorgues, une commune de l’Argonne ardennaise à travers les siècles » 5 Rue des Roises Thénorgues, 16 septembre 2023, Thénorgues.

Thénorgues,Ardennes

15h : conférence sur « Thénorgues, une commune de l’Argonne ardennaise à travers les siècles »16h : visite guidée de l’église.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

5 Rue des Roises

Thénorgues 08240 Ardennes Grand Est



3pm: talk on « Thénorgues, a commune of the Argonne Ardennes through the centuries » 4pm: guided tour of the church

15:00 h: conferencia « Thénorgues, un pueblo de las Ardenas de Argonne a través de los siglos » 16:00 h: visita guiada de la iglesia

15:00 Uhr: Vortrag über « Thénorgues, une commune de l’Argonne ardennaise à travers les siècles « 16:00 Uhr: Geführte Besichtigung der Kirche

Mise à jour le 2023-07-06 par Ardennes Tourisme