Atelier Furoshiki 5 rue des remparts Molsheim, 13 décembre 2023, Molsheim.

Molsheim,Bas-Rhin

Découverte de l’art ancestral japonais qui consiste à nouer un carré de tissu pour emballer vos présents..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 21:30:00. EUR.

5 rue des remparts

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Discover the ancestral Japanese art of knotting a square of fabric to wrap your presents.

Descubre el antiguo arte japonés de atar un cuadrado de tela para envolver tus regalos.

Entdecken Sie die uralte japanische Kunst, ein Stoffquadrat zu verknoten, um Ihre Geschenke zu verpacken.

