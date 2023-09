Exposition interactive : Lux in Tenebris 5 Rue des Pyrénées Thèze, 15 septembre 2023, Thèze.

Thèze,Pyrénées-Atlantiques

Vous voilà propulsé en 1388, dans un thriller médiéval dont vous êtes le héros ! Sillonné le village, réunissez les indices et démasquez le coupable ! Muni d’une tablette et d’un casque audio, vous menez l’enquête sur l’assassinat de deux villageois, plongé dans le décor de BD créé par Joseph Lacroix et les ateliers IN8. A partir de 13 ans..

2023-09-15 fin : 2023-11-15 . EUR.

5 Rue des Pyrénées Médiathèque

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Now you’re back in 1388, in a medieval thriller where you’re the hero! Crisscross the village, gather clues and unmask the culprit! Equipped with a tablet and headphones, you’ll investigate the murder of two villagers, immersed in the comic-book setting created by Joseph Lacroix and the IN8 workshops. Ages 13 and up.

Retrocede al año 1388 en un thriller medieval en el que tú eres el héroe Atraviesa el pueblo, reúne pistas y desenmascara al culpable Armado con una tableta y auriculares, investigarás el asesinato de dos aldeanos, inmerso en el escenario de cómic creado por Joseph Lacroix y los talleres IN8. A partir de 13 años.

Sie werden in das Jahr 1388 katapultiert, in einen mittelalterlichen Thriller, in dem Sie der Held sind! Durchkämmen Sie das Dorf, sammeln Sie Hinweise und entlarven Sie den Täter! Ausgestattet mit einem Tablet und einem Kopfhörer untersuchen Sie den Mord an zwei Dorfbewohnern, während Sie in die von Joseph Lacroix und den IN8-Workshops geschaffene Comic-Kulisse eintauchen. Ab 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN