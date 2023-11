Atelier parents-enfants biscuits de Noël 5 rue des merles Duttlenheim, 2 décembre 2023, Duttlenheim.

Duttlenheim,Bas-Rhin

Atelier cuisine de biscuits de noël, puis décoration en binôme parent-enfant, suivi d’un goûter avec les préparation réalisés..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 16:00:00. EUR.

5 rue des merles

Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est



Cook Christmas cookies, then decorate them in parent-child pairs, followed by a snack with the prepared items.

Taller de elaboración de galletas navideñas, seguido de decoración por parejas de padres e hijos, y merienda con los productos.

Workshop zum Backen von Weihnachtsplätzchen, anschließend Dekoration in Eltern-Kind-Paaren, gefolgt von einem Snack mit den hergestellten Präparaten.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig