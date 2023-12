Stage d’initiation : L’atelier des Petites Enquêtes 5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire, 21 avril 2024 13:30, Meung-sur-Loire.

Meung-sur-Loire,Loiret

Stage d’initiation Marionnette et théâtre d’objet.

2024-04-21 fin : 2024-04-21 15:30:00. 25 EUR.

5 Rue des Mauves

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



Introductory course in puppetry and object theater

Curso de iniciación a los títeres y al teatro de objetos

Einführungspraktikum Marionette und Objekttheater

