Théâtre – Un Air de Famille 5 Rue des Mauves Meung-sur-Loire, 13 janvier 2024, Meung-sur-Loire.

Meung-sur-Loire Loiret

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13

fin : 2024-01-14

Un moment de partage et de rire au théâtre..

Le Théâtre de la Rue Quincampoix présente : Un air de Famille.

D’après la pièce de théâtre d’Agnès Jaoui & Jean-Pierre Bacri.

2 représentations pour vous séduire : les 13 et 14 janvier 2024.

7 EUR.

5 Rue des Mauves

Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire



