Repas partagé, concert de jazz suivi d’une nuit étoilé 5 Rue des Lilas Vidaillat, 12 août 2023, Vidaillat.

Vidaillat,Creuse

Cie Ad Lib Trio

Observation de la voie lactée avec intervenant extérieur, en partenariat avec VASI Jeunes.

19h : repas partagé

20h30 : concert de Jazz – Cie Ad Lib Trio

22h30 : Nuit étoilée, campement possible.

Participation libre. Tout public..

5 Rue des Lilas

Vidaillat 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Cie Ad Lib Trio

Observation of the Milky Way with a guest speaker, in partnership with VASI Jeunes.

7pm: shared meal

8:30pm: Jazz concert – Cie Ad Lib Trio

10:30pm: Starry night, camping possible.

Free admission. Open to all.

Trío Cie Ad Lib

Observación de la Vía Láctea con un conferenciante externo, en colaboración con VASI Jeunes.

19.00 h: comida compartida

20.30 h: Concierto de jazz – Cie Ad Lib Trio

22.30 h: Noche estrellada, posibilidad de acampada.

Entrada gratuita. Abierto a todos.

Cie Ad Lib Trio

Beobachtung der Milchstraße mit einem externen Referenten, in Partnerschaft mit VASI Jeunes.

19 Uhr: Gemeinsame Mahlzeit

20.30 Uhr: Jazzkonzert – Cie Ad Lib Trio

22:30 Uhr: Sternennacht, Zeltlager möglich.

Teilnahme an der Veranstaltung frei. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Creuse Sud Ouest