« BOA BOA » PAR LA CIE COMPTOIRS DU REVE 5, rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles, 29 novembre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Saint-Julien-de-Concelles,Loire-Atlantique

Un voyage poétique et festif dans un univers musical fait de plumes et de couleurs pour les tout-petits.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 . .

5, rue des Heurthauds MEDIATHEQUE LE PASSE-MURAILLE

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



A poetic and festive journey into a musical universe of feathers and colors for toddlers

Un viaje poético y festivo a un mundo musical de plumas y colores para niños pequeños

Eine poetische und festliche Reise in eine musikalische Welt aus Federn und Farben für die Allerkleinsten

