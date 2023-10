ATELIER PHILO 5, rue des Heurthauds Saint-Julien-de-Concelles, 24 octobre 2023, Saint-Julien-de-Concelles.

Saint-Julien-de-Concelles,Loire-Atlantique

Pour réfléchir ensemble autour des valeurs du sport. Atelier animé par Paméla Paloscia..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 . .

5, rue des Heurthauds Médiathèque Le Passe Muraille

Saint-Julien-de-Concelles 44450 Loire-Atlantique Pays de la Loire



To reflect together on the values of sport. Workshop led by Paméla Paloscia.

Una oportunidad para reflexionar juntos sobre los valores del deporte. Taller dirigido por Paméla Paloscia.

Um gemeinsam über die Werte des Sports nachzudenken. Workshop unter der Leitung von Paméla Paloscia.

Mise à jour le 2023-10-14 par eSPRIT Pays de la Loire