EXPOSITION: FUSION ONIRIQUE 5 rue des Halles Le Pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique EXPOSITION: FUSION ONIRIQUE 5 rue des Halles Le Pouliguen, 9 janvier 2024, Le Pouliguen. Le Pouliguen Loire-Atlantique

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-09 17:00:00

fin : 2024-01-09 19:00:00 . Sculpture er Photographie: Quand deux artistes résidents du Musée Bernard Boesch se rencontrent pour sublimer la lumière, les volumes er les perspectives. Juan Martin ARCOS Photographe et François TAMALET sculpteur. .

5 rue des Halles Le 5 Atelier – Galerie

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-12 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Code postal 44510 Lieu 5 rue des Halles Adresse 5 rue des Halles Le 5 Atelier - Galerie Ville Le Pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 5 rue des Halles Le Pouliguen Latitude 47.27739 Longitude -2.42855 latitude longitude 47.27739;-2.42855

5 rue des Halles Le Pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/