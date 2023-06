Concert : After the Ball 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy Ahuy Catégories d’Évènement: Ahuy

Côte-d'Or Concert : After the Ball 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy, 23 septembre 2023, Ahuy. Ahuy,Côte-d’Or .

2023-09-23 à ; fin : 2023-09-23 22:00:00. EUR.

5 Rue des Grandes Varennes Salle de l’Acqueducienne

Ahuy 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-05-31 par COORDINATION NIEVRE Détails Catégories d’Évènement: Ahuy, Côte-d'Or Autres Lieu 5 Rue des Grandes Varennes Adresse 5 Rue des Grandes Varennes Salle de l'Acqueducienne Ville Ahuy Departement Côte-d'Or Lieu Ville 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy

5 Rue des Grandes Varennes Ahuy Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ahuy/

Concert : After the Ball 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy 2023-09-23 was last modified: by Concert : After the Ball 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy 5 Rue des Grandes Varennes Ahuy 23 septembre 2023