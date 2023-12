Diner de Noël chez Gabrielle 5 Rue des Fuseliers Reims, 24 décembre 2023 07:00, Reims.

Reims,Marne

Venez vivre un réveillon inoubliable au restaurant Gabrielle avec ce menu raffiné.

Menu :

• Foie Gras mi-cuit Maison Mariné au Ratafia H. Giraud

Brioche croustillante

• Saint Jacques à la Plancha Sauce Champagne

Douces épices « Roellinger »

• Volaille aux Morilles, Écrasé de Pomme de Terre Truffé

• Sélection de « Julie » Truffé

• Buche de Noël « GABRIELLE »

Réservation par téléphone..

Experience an unforgettable New Year’s Eve at Restaurant Gabrielle with this refined menu.

Menu :

? Home-cooked Foie Gras marinated in Ratafia H. Giraud

Crunchy Brioche

? Scallops a la Plancha with Champagne Sauce

Roellinger » sweet spices

? Poultry with Morels, Truffled Potato Crust

? Julie » Truffle selection

? Buche de Noël « GABRIELLE

Reservation by phone.

Disfrute de una Nochevieja inolvidable en el Restaurante Gabrielle con este refinado menú.

Menú :

? Foie Gras semicocido casero marinado en Ratafia H. Giraud

Brioche crujiente

? Vieiras a la Plancha con Salsa de Champagne

Especias dulces « Roellinger

? Aves con colmenillas y costra de patata trufada

? Selección de Trufa « Julie

? Buche de Noël « GABRIELLE

Reserva por teléfono.

Erleben Sie einen unvergesslichen Silvesterabend im Restaurant Gabrielle mit diesem raffinierten Menü.

Menü :

? Halbgekochte Leberpastete Maison Mariné au Ratafia H. Giraud

Knuspriges Brioche

? Jakobsmuscheln à la Plancha mit Champagnersauce?

Milde Gewürze « Roellinger

? Geflügel mit Morcheln, getrüffelte Kartoffelschalen

? Auswahl von « Julie » Truffé

? Weihnachtsbuche « GABRIELLE »?

Telefonische Reservierung.

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de tourisme du Grand Reims