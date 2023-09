Musique & Jonglage : Nos Jardins Intérieurs 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne, 21 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Collectif Petit Travers & le Quatuor Debussy – Nos matins intérieurs

Quel est le secret de la joie qui jaillit des rêves et du réel ? Que peut nous offrir le présent ? Et qu’en est-il de notre art qui nous isole autant qu’il nous inscrit au cœur de ce monde avec intensité ? Par quels miracles la beauté se taille une place de choix dans l’avancée de nos vies ? Jongler pour vivre ? Vivre pour jongler ?

Dans un dédale de trajectoires individuelles faites d’étincelles et de patience, nous sommes plusieurs à jouer la même musique, intime et universelle. Dévoiler un peu de soi et se fondre dans le mouvement commun pour proposer un monde de jeux, de relations, d’espièglerie et de lyrisme, de musique et de danse.

Le Collectif Petit Travers a été fondé en 2004. Depuis 2011, les directions artistiques sont impulsées conjointement par Nicolas Mathis et Julien Clément. Engagé depuis toujours dans des compagnonnages fructueux avec le spectacle vivant et le cirque, le Quatuor Debussy est venu les solliciter et leur proposer de mettre son expérience musicale et scénique au service de leur travail d’écriture du jonglage. Porté par des valeurs de partage et de renouvellement des

formes, Le Quatuor Debussy a toujours eu le souhait de surprendre et d’attiser la curiosité.

Tout public à partir de 7 ans

Durée : 1h15.

2023-12-21 fin : 2023-12-22 15:30:00. .

5 Rue des Fripiers La Comète

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Collectif Petit Travers & le Quatuor Debussy – Our inner mornings

What is the secret of the joy that springs from dreams and reality? What can the present offer us? And what about our art, which isolates us as much as it inscribes us in the heart of this world with intensity? By what miracles does beauty carve out a place for itself in the progress of our lives? Juggling to live? Live to juggle?

In a maze of individual trajectories made of sparks and patience, many of us are playing the same music, intimate and universal. Revealing a little of ourselves and melting into the common movement to offer a world of games, relationships, mischief and lyricism, music and dance.

Collectif Petit Travers was founded in 2004. Since 2011, artistic direction has been the joint responsibility of Nicolas Mathis and Julien Clément. The Quatuor Debussy, which has always been involved in fruitful collaborations with the performing arts and circus, approached them with a proposal to put its musical and stage experience at the service of their work in juggling. Driven by the values of sharing and renewal of forms

the Quatuor Debussy has always been keen to surprise and arouse curiosity.

For all ages 7 and up

Running time: 1h15

Collectif Petit Travers & the Quatuor Debussy – Nos matins intérieurs

¿Cuál es el secreto de la alegría que brota de los sueños y de la realidad? ¿Qué puede ofrecernos el presente? ¿Y nuestro arte, que nos aísla tanto como nos inscribe con intensidad en el corazón de este mundo? ¿Por qué milagros la belleza se labra un lugar especial en el progreso de nuestras vidas? ¿Hacer malabares para vivir? ¿Vivir para hacer malabares?

En un laberinto de trayectorias individuales hechas de chispas y paciencia, somos muchos los que tocamos la misma música, íntima y universal. Revelando un poco de nosotros mismos y fundiéndonos en el movimiento común para ofrecer un mundo de juegos, relaciones, travesuras y lirismo, música y danza.

El Collectif Petit Travers se fundó en 2004. Desde 2011, Nicolas Mathis y Julien Clément son corresponsables de su dirección artística. El Quatuor Debussy, que siempre ha mantenido fructíferas colaboraciones con las artes escénicas y el circo, se acercó a ellos con la idea de poner su experiencia musical y escénica al servicio de su trabajo de malabaristas. Impulsados por los valores de compartir y renovar las formas

el Quatuor Debussy siempre ha querido sorprender y emocionar.

Para todos los públicos a partir de 7 años

Duración: 1 hora y 15 minutos

Collectif Petit Travers & das Quatuor Debussy – Nos matins intérieurs

Was ist das Geheimnis der Freude, die aus den Träumen und der Wirklichkeit entspringt? Was kann uns die Gegenwart bieten? Und wie steht es mit unserer Kunst, die uns ebenso isoliert wie sie uns intensiv in das Herz dieser Welt einbindet? Welche Wunder bewirken, dass die Schönheit einen Platz in unserem Leben einnimmt? Jonglieren, um zu leben? Leben, um zu jonglieren?

In einem Labyrinth individueller Lebenswege, die aus Funken und Geduld bestehen, spielen viele von uns die gleiche Musik, intim und universell. Wir enthüllen ein wenig von uns selbst und verschmelzen mit der gemeinsamen Bewegung, um eine Welt der Spiele, der Beziehungen, der Verspieltheit und der Lyrik, der Musik und des Tanzes vorzustellen.

Das Collectif Petit Travers wurde 2004 gegründet. Seit 2011 wird die künstlerische Leitung von Nicolas Mathis und Julien Clément gemeinsam ausgeübt. Das Quatuor Debussy, das seit jeher eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der darstellenden Kunst und dem Zirkus pflegt, hat sich an sie gewandt und ihnen vorgeschlagen, ihre musikalische und szenische Erfahrung in den Dienst ihrer Arbeit an der Jonglage zu stellen. Getragen von den Werten des Teilens und der Erneuerung der Formen

das Quatuor Debussy hat immer den Wunsch gehabt, zu überraschen und die Neugier zu wecken.

Für alle Zuschauer ab 7 Jahren

Dauer: 1h15

