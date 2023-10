Ciné Conte 5 Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Les plus jeunes sont invités à la lecture d’albums par une bibliothécaire, suivie d’une projection de film jeune public et d’un goûter.

Dès 4 ans. Inscription auprès de la Comète.

Ouverture 30min avant la séance..

2023-11-22 18:00:00

5 Rue des Fripiers Cinéma de La Comète

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Younger children are invited to a book reading by a librarian, followed by a screening of a film for young audiences and a snack.

Ages 4 and up. Registration at La Comète.

Opening 30min before the screening.

Los más pequeños están invitados a la lectura de un libro a cargo de un bibliotecario, seguida de la proyección de una película para público infantil y una merienda.

A partir de 4 años. Inscripción en La Comète.

Apertura 30 minutos antes de la proyección.

Die Jüngsten sind zu einer Albenlesung durch eine Bibliothekarin eingeladen, gefolgt von einer Filmvorführung für ein junges Publikum und einem Imbiss.

Ab 4 Jahren. Anmeldung bei der Comète.

Öffnungszeiten 30min vor der Vorstellung.

