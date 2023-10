INAUGURATION DU TIERS-LIEU CRÉATIF, CULTUREL ET SOLIDAIRE CAFÉ RESTO ASSO 5 rue des François Damblain, 4 novembre 2023, Damblain.

Damblain,Vosges

Nous avons le plaisir de vous convier à l’occasion de la cérémonie officielle d’inauguration du tiers-lieu créatif, culturel et solidaire Café Resto Asso. À cette occasion venez rencontrer l’équipe de nouveau lieu de vie et découvrez les activités et projets mis en place sur la commune de Damblain et ses alentours. En présence de Alain Roussel président de la communauté de commune vosges sud-ouest, et de Eric Grandemange Maire de la commune de Damblain. Nous vous invitons à célébrer ce moment spécial en notre compagnie et de profiter du concert organisé à cette occasion. Aucune obligation de consommation.. Tout public

Samedi 2023-11-04 16:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. 0 EUR.

5 rue des François

Damblain 88320 Vosges Grand Est



We’re delighted to invite you to the official inauguration ceremony for Café Resto Asso, a creative, cultural and community-minded third-place. Come and meet the team of this new place and discover the activities and projects set up in and around Damblain. In the presence of Alain Roussel, President of the Communauté de Commune Vosges Sud-Ouest, and Eric Grandemange, Mayor of Damblain. We invite you to join us in celebrating this special moment, and to enjoy the concert organized for the occasion. No obligation to consume.

Nos complace invitarle a la ceremonia oficial de inauguración del centro creativo, cultural y comunitario Café Resto Asso. Venga a conocer al equipo que está detrás de este nuevo espacio y descubra las actividades y proyectos que se llevan a cabo en Damblain y sus alrededores. El acto contará con la presencia de Alain Roussel, Presidente de la Communauté de Commune Vosges Sud-Ouest, y Eric Grandemange, Alcalde de Damblain. Le invitamos a unirse a nosotros para celebrar este momento tan especial y a disfrutar del concierto organizado para la ocasión. No hay obligación de consumir.

Wir freuen uns, Sie zur offiziellen Einweihungsfeier des kreativen, kulturellen und solidarischen Drittortes Café Resto Asso einladen zu dürfen. Lernen Sie bei dieser Gelegenheit das Team des neuen Ortes kennen und erfahren Sie mehr über die Aktivitäten und Projekte, die in der Gemeinde Damblain und ihrer Umgebung umgesetzt werden. In Anwesenheit von Alain Roussel, Präsident des Gemeindeverbands Vosges Sud-West, und Eric Grandemange, Bürgermeister der Gemeinde Damblain. Wir laden Sie ein, diesen besonderen Moment in unserer Gesellschaft zu feiern und das zu diesem Anlass organisierte Konzert zu genießen. Es besteht keine Verpflichtung zum Konsum.

