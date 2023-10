ATELIER JEUX A LA BIBLIOTHEQUE 5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis Catégories d’Évènement: Hérault

Saint-André-de-Sangonis ATELIER JEUX A LA BIBLIOTHEQUE 5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis, 6 octobre 2023, Saint-André-de-Sangonis. Saint-André-de-Sangonis,Hérault ATELIER JEUX A LA BIBLIOTHEQUE.

2023-10-06 17:00:00 fin : 2023-10-06 18:30:00. .

5 Rue des Fontaines

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie



GAMES WORKSHOP AT THE LIBRARY TALLER DE JUEGOS EN LA BIBLIOTECA SPIELWERKSTATT IN DER BIBLIOTHEK Mise à jour le 2023-10-03 par OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Saint-André-de-Sangonis Autres Lieu 5 Rue des Fontaines Adresse 5 Rue des Fontaines Ville Saint-André-de-Sangonis Departement Hérault Lieu Ville 5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis latitude longitude 43.65049;3.50483

5 Rue des Fontaines Saint-André-de-Sangonis Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-de-sangonis/