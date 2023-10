Lecture théâtralisée 5 rue des Fabriques Fellering, 8 novembre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Dans le cadre du festival DECODAGE proposé par la CEA, la Médiathèque vous invite à la lecture théâtralisée de « Joue-la comme elle ».

Tout le programme du festival sur alsace.eu.

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . 0 EUR.

5 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



As part of the DECODAGE festival organized by the CEA, the Médiathèque invites you to a staged reading of « Joue-la comme elle ».

The full festival program at alsace.eu

En el marco del festival DECODAGE organizado por el CEA, la Médiathèque le invita a una lectura dramatizada de « Joue-la comme elle ».

Programa completo del festival en alsace.eu

Im Rahmen des von der CEA angebotenen Festivals DECODAGE lädt die Mediathek Sie zur szenischen Lesung von « Joue-la comme elle » ein.

Das gesamte Programm des Festivals auf alsace.eu

