Spectacle Mystères et dames blanches 5 rue des Fabriques Fellering, 3 novembre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Au programme : Spectacle d’Halloween autour des mystères et des dames blanches pour faire frissonner petits et grands

Toute la journée la médiathèque proposera des animations, spectacles, lectures, atelier origami et plein d’autres surprises pour petits et grands..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 19:00:00. 0 EUR.

5 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



On the program: Halloween show based on mysteries and white ladies to thrill young and old alike

All day long, the mediatheque will be offering entertainment, shows, readings, origami workshops and lots of other surprises for young and old.

En el programa: Espectáculo de Halloween basado en misterios y damas blancas para emocionar a grandes y pequeños

Durante todo el día, la biblioteca multimedia ofrecerá animaciones, espectáculos, lecturas, un taller de papiroflexia y muchas otras sorpresas para grandes y pequeños.

Auf dem Programm: Halloween-Show rund um Geheimnisse und weiße Damen, die Groß und Klein erschauern lässt

Den ganzen Tag über bietet die Mediathek Animationen, Aufführungen, Lesungen, Origami-Workshops und viele andere Überraschungen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin