Fête du livre 5 rue des Fabriques Fellering, 24 septembre 2023, Fellering.

Fellering,Haut-Rhin

Au programme : des dizaines de libraires, auteurs, éditeurs qui viendront vous faire découvrir leurs coups de cœur, leurs écrits et échanger avec le public adulte et jeunesse autour des mots, des livres, de la littérature, ainsi que l’incontournable bourse aux livres.

Toute la journée la médiathèque proposera des animations, spectacles, lectures, atelier origami et plein d’autres surprises pour petits et grands..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

5 rue des Fabriques

Fellering 68470 Haut-Rhin Grand Est



On the program: dozens of booksellers, authors and publishers will be on hand to share their favorites and their writings with adults and young people, and to discuss words, books and literature with the public, as well as the inevitable book fair.

All day long, the mediatheque will be offering entertainment, shows, readings, an origami workshop and plenty of other surprises for young and old alike.

En el programa: decenas de libreros, autores y editores para compartir con adultos y jóvenes sus obras favoritas, hablar de palabras, libros y literatura, así como la ineludible feria del libro.

Durante todo el día, la mediateca ofrecerá animaciones, espectáculos, lecturas, un taller de papiroflexia y muchas otras sorpresas para grandes y pequeños.

Auf dem Programm stehen Dutzende von Buchhändlern, Autoren und Verlegern, die Ihnen ihre Lieblingsstücke und Schriften vorstellen und sich mit Erwachsenen und Kindern über Wörter, Bücher und Literatur austauschen werden, sowie die obligatorische Bücherbörse.

Den ganzen Tag über bietet die Mediathek Animationen, Aufführungen, Lesungen, Origami-Workshops und viele andere Überraschungen für Groß und Klein.

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin