PRÉSENTATION DES ROMANS DE LA RENTRÉE D’HIVER 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique PRÉSENTATION DES ROMANS DE LA RENTRÉE D’HIVER 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz, 8 février 2024 14:00, Chaumes-en-Retz. Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique C’est la rentrée d’hiver pour les romans ! Rendez-vous à la bibliothèque d’Arthon-en-Retz….

2024-02-08 fin : 2024-02-08 14:00:00. .

5 rue des Écoliers Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



It’s winter for novels! Visit the Arthon-en-Retz library… ¡Es invierno para las novelas! Visite la biblioteca de Arthon-en-Retz… Jetzt beginnt die Wintersaison für Romane! Treffpunkt in der Bibliothek von Arthon-en-Retz… Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Heure : 14:00 Catégories d’Évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Code postal 44320 Lieu 5 rue des Écoliers Adresse 5 rue des Écoliers Arthon en Retz Ville Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Latitude 47.11838 Longitude -1.93938 latitude longitude 47.11838;-1.93938

5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chaumes-en-retz/