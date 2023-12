DES À CORPS – LECTURE PERFORMANCE 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz, 20 janvier 2024 20:00, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Qu’est-ce qui fait notre rapport au corps ? A notre corps, ou au corps de l’autre ?.

2024-01-20 fin : 2024-01-20 20:00:00. .

5 rue des Écoliers Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



What determines our relationship with the body? To our own body, or to the body of another?

¿Qué determina nuestra relación con el cuerpo? ¿Con nuestro propio cuerpo o con el de los demás?

Was macht unsere Beziehung zum Körper aus? Zu unserem Körper oder zum Körper des anderen?

Mise à jour le 2023-12-06 par eSPRIT Pays de la Loire