ATELIERS SNOEZELEN 5 rue des Écoliers Chaumes-en-Retz, 25 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Prenons le temps de l’observation des enfants dans leurs découvertes sensorielles.

Un espace de découverte et de bien-être à partager avec les enfants. Les maîtres mots sont plaisir, découvrir, ressentir, prendre le temps. Des ateliers animés par le Relais Petite Enfance..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 10:45:00. .

5 rue des Écoliers Salle de l’Aqueduc

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Let’s take the time to observe children in their sensory discoveries.

A space of discovery and well-being to share with children. The key words are pleasure, discovery, feeling and taking time. Workshops run by the Relais Petite Enfance.

Dediquemos tiempo a observar a los niños mientras hacen descubrimientos sensoriales.

Un lugar de descubrimiento y bienestar para compartir con los niños. Las palabras clave son placer, descubrir, sentir y tomarse tiempo. Talleres organizados por el Relais Petite Enfance.

Nehmen wir uns die Zeit, die Kinder bei ihren Sinneserfahrungen zu beobachten.

Ein Raum der Entdeckung und des Wohlbefindens, den Sie mit den Kindern teilen können. Die Schlüsselwörter sind Spaß, entdecken, fühlen und sich Zeit nehmen. Die Workshops werden vom Relais Petite Enfance geleitet.

Mise à jour le 2023-10-31 par eSPRIT Pays de la Loire