JEU AVEC À ARTHON-EN-RETZ 5 rue des écoliers Chaumes-en-Retz, 5 novembre 2023, Chaumes-en-Retz.

Chaumes-en-Retz,Loire-Atlantique

Venez découvrir des jeux de société adaptés aux plus jeunes !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 10:00:00. .

5 rue des écoliers Bibliothèque l’Aqueduc

Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Come and discover board games suitable for the youngest!

Venga a descubrir una gama de juegos de mesa para los más pequeños

Kommen Sie und entdecken Sie Gesellschaftsspiele, die für die Jüngsten geeignet sind!

Mise à jour le 2023-10-27 par eSPRIT Pays de la Loire