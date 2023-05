Atelier Bouquet de fleurs locales 5 Rue des Douanes, 5 août 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Durant deux heures, en fonction de la saison, nous visiterons le jardin de fleurs, nous réaliserons des bouquets, des compositions ou des couronnes de fleurs et feuillages avec les fleurs du jardin bouquetier, nous expérimenterons les différentes techniques sans mousse florale, nous parlerons de la cullture de fleurs en permaculture, et nous partagerons une boisson à la fin de l’atelier..

2023-08-05 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-05 16:30:00. .

5 Rue des Douanes Ecolieu l’Ermitage

La Hague 50460 Manche Normandie



During two hours, depending on the season, we will visit the flower garden, we will make bouquets, arrangements or wreaths of flowers and foliage with the flowers of the flower garden, we will experiment with different techniques without floral foam, we will talk about flower culling in permaculture, and we will share a drink at the end of the workshop.

Durante dos horas, dependiendo de la temporada, visitaremos el jardín de flores, haremos ramos, arreglos o coronas de flores y follaje con las flores del jardín de flores, experimentaremos con diferentes técnicas sin espuma floral, hablaremos sobre la eliminación de flores en permacultura y compartiremos una bebida al final.

Während zwei Stunden, je nach Jahreszeit, besuchen wir den Blumengarten, binden Sträuße, Gestecke oder Kränze aus Blumen und Laub mit den Blumen des Blumenstraußgartens, experimentieren mit verschiedenen Techniken ohne Blumenschaum, sprechen über das Kupieren von Blumen in der Permakultur und teilen am Ende des Workshops ein Getränk.

