Week end initiation aus plantes sauvages comestibles 5 Rue des Douanes La Hague, 8 juillet 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Deux jours pour parcourir différents milieux (ripisylve, bocage, bord de mer) observer les plantes sauvages comestibles, apprendre à reconnaitre et à les collecter, puis les cuisiner collectivement et les déguster ensemble afin d’échanger et d’améliorer les recettes.

Samedi 2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-09 20:00:00. .

5 Rue des Douanes Urville-Nacqueville

La Hague 50460 Manche Normandie



Two days to explore different environments (riparian, bocage, seaside) to observe edible wild plants, learn to recognize and collect them, then cook and taste them together to exchange and improve recipes

Dos días para explorar diferentes entornos (riberas de ríos, tierras de labranza con setos, orillas del mar) para observar plantas silvestres comestibles, aprender a reconocerlas y recolectarlas, y luego cocinarlas colectivamente y degustarlas juntos para compartir y mejorar las recetas

Zwei Tage, um verschiedene Umgebungen zu durchstreifen (Flussufer, Heckenlandschaft, Meeresküste), um essbare Wildpflanzen zu beobachten, zu lernen, sie zu erkennen und zu sammeln, sie dann gemeinsam zu kochen und zu verkosten, um sich auszutauschen und die Rezepte zu verbessern

Mise à jour le 2023-05-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche