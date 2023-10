Conte pour enfants 5 rue des Bergeries Aureille, 14 octobre 2023, Aureille.

Aureille,Bouches-du-Rhône

Venez profiter d’une après-midi contes pour enfants avec goûter à la Bibliothèque Municipale d’Aureille, samedi 14 octobre, à partir de 16h !. Enfants

2023-10-14 16:00:00 fin : 2023-10-14 . .

5 rue des Bergeries Centre Culturel La Bergerie

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and enjoy an afternoon of storytelling and snacks for children at the Aureille Municipal Library on Saturday 14 October, from 4pm!

Ven a disfrutar de una tarde de cuentacuentos y merienda para niños en la Biblioteca Municipal de Aureille el sábado 14 de octubre, a partir de las 16.00 horas

Genießen Sie am Samstag, den 14. Oktober ab 16 Uhr einen Märchennachmittag für Kinder mit Snacks in der Stadtbibliothek von Aureille!

