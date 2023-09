Cours de cuisine : le chou farci avec Gilles DUDOGNON 5 Rue des Argentiers Limoges, 23 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Apprenez à cuisiner le chou farci du Limousin avec le chef étoilé Gilles DUDOGNON.

Durée 2h.

Plus que 3 places.

Renseignement et réservation au 05 55 75 80 17 ou info@chapellesaintmartin.com.

2023-09-23

5 Rue des Argentiers Les Argentiers

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Learn to cook Limousin stuffed cabbage with Michelin-starred chef Gilles DUDOGNON.

Duration: 2 hours.

Only 3 places left.

Information and booking on 05 55 75 80 17 or info@chapellesaintmartin.com

Aprenda a cocinar la col rellena de Limousin con el chef Gilles DUDOGNON, galardonado con una estrella Michelin.

Duración: 2 horas.

Sólo quedan 3 plazas.

Información y reservas en el 05 55 75 80 17 o en info@chapellesaintmartin.com

Lernen Sie mit dem Sternekoch Gilles DUDOGNON, den gefüllten Kohl aus dem Limousin zuzubereiten.

Dauer: 2 Stunden.

Nur noch 3 Plätze.

Informationen und Reservierungen unter 05 55 75 80 17 oder info@chapellesaintmartin.com

Mise à jour le 2023-09-14 par OT Limoges Métropole