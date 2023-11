Atelier Origami et gouter de fin d’année 5 Rue des Alpes Crest, 20 décembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

AU JOUR LE JOUR : C’est reparti !

Atelier Origami de 14h à 15h sur réservation et payant

Gouter de fin d’année à 17h avec dégustation de miels en accès libre.

2023-12-20 14:00:00

5 Rue des Alpes Galerie Espace Liberté

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DAY BY DAY: Here we go again!

Origami workshop from 2pm to 3pm (reservation required)

End-of-year tea party at 5pm with free honey tasting

DÍA POR DÍA: ¡Ya estamos otra vez!

Taller de papiroflexia de 14:00 a 15:00 (reserva obligatoria)

Fiesta del té de fin de año a las 17 h con degustación gratuita de mieles

TAG FÜR TAG : Es geht wieder los!

Origami-Workshop von 14 bis 15 Uhr mit Reservierung und gegen Bezahlung

Jahresendgouter um 17 Uhr mit frei zugänglicher Honigverkostung

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans