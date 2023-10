Au jour le jour 5 Rue des Alpes Crest, 11 novembre 2023, Crest.

Crest,Drôme

AU JOUR LE JOUR : C’est reparti !

Cinquième édition de cette biennale d’art contemporain à ne pas manquer avec des moments de convivialité, jeux, visites guidées, concerts, théâtre, dégustations, initiation à la fabrication d’Origami, accueil scolaires….

2023-11-11 fin : 2023-12-31 . .

5 Rue des Alpes Galerie Espace Liberté

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



DAY BY DAY: Here we go again!

Fifth edition of this not-to-be-missed contemporary art biennial, with conviviality, games, guided tours, concerts, theater, tastings, Origami-making initiation, school visits…

DÍA POR DÍA: ¡Ya estamos otra vez aquí!

No se pierda la quinta edición de esta bienal de arte contemporáneo, con multitud de actos lúdicos, juegos, visitas guiadas, conciertos, teatro, degustaciones, clases de origami, visitas escolares…

TAG FÜR TAG : Es geht wieder los!

Die fünfte Ausgabe dieser Biennale für zeitgenössische Kunst, die Sie nicht verpassen sollten, mit geselligen Momenten, Spielen, Führungen, Konzerten, Theater, Verkostungen, Einführung in die Herstellung von Origami, Schulbesuchen…

