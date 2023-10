Week-end de la petite édition et du livre d’artiste 5 Rue des Alpes Crest, 28 octobre 2023, Crest.

Crest,Drôme

Le salon de la Petite édition et du Livre d’artiste vous accueille pour découvrir 20 éditeurs/auteurs créateurs. Ils sont nos voisins et plus lointains aussi et tous contents de vous rencontrer, discuter, vous présenter leurs merveilles..

2023-10-28 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

5 Rue des Alpes Galerie Espace Liberté

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Salon de la Petite Édition et du Livre d’artiste welcomes you to discover 20 creative publishers/authors. They’re our neighbors, and further afield too, and they’re all happy to meet you, chat and show you their wonders.

El Salon de la Petite Édition et du Livre d’artiste le da la bienvenida para descubrir a 20 editores/autores creativos. Son nuestros vecinos y también de más lejos, y todos están encantados de conocerte, charlar y enseñarte sus maravillas.

Die Messe für Kleinverlage und Künstlerbücher empfängt Sie, um 20 kreative Verleger/Autoren zu entdecken. Sie sind unsere Nachbarn und auch weiter entfernt und alle freuen sich darauf, Sie zu treffen, mit Ihnen zu diskutieren und Ihnen ihre Wunderwerke vorzustellen.

