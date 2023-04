Vide-grenier EHPAD Résidence de la Brière 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

St lyphard

Vide-grenier EHPAD Résidence de la Brière 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard, 30 avril 2023, St lyphard. Vide-grenier EHPAD Résidence de la Brière Dimanche 30 avril, 09h00 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard Public Pour réserver un emplacement scanner le QR code sur l’affiche. Collecte de fournitures scolaires pour la distribution dans les écoles sénégalaises.

Parking visiteurs rue des Sports. Animations et restauration sur place 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 77 67 29 »}, {« type »: « email », « value »: « deaazelles@hotmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vide-grenier-ehpad-residence-de-la-briere-st-lyphard.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:30:00+02:00

2023-04-30T09:00:00+02:00 – 2023-04-30T17:30:00+02:00 FAMILLE LOISIRS

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, St lyphard Autres Lieu 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard Adresse 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard Ville St lyphard Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard

5 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st lyphard/

Vide-grenier EHPAD Résidence de la Brière 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard 2023-04-30 was last modified: by Vide-grenier EHPAD Résidence de la Brière 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard 30 avril 2023 5 rue des ajoncs 44410 St lyphard St lyphard St lyphard

St lyphard Loire-Atlantique