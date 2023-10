Concert : Quatuor Hanson 5 Rue de Vesle Reims, 24 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Ce quatuor qui figure parmi les plus admirables chambristes de la jeune génération. les Hanson vont interpréter deux œuvres majeures du répertoire tchèque..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 21:00:00. .

5 Rue de Vesle OPERA DE REIMS

Reims 51100 Marne Grand Est



One of the most admirable chamber music ensembles of the younger generation, the Hansons will perform two major works from the Czech repertoire.

Este cuarteto es uno de los músicos de cámara más admirables de la joven generación. Los Hanson interpretarán dos grandes obras del repertorio checo.

Dieses Quartett, das zu den bewundernswertesten Kammermusikern der jüngeren Generation zählt. Die Hansons werden zwei Hauptwerke des tschechischen Repertoires aufführen.

Mise à jour le 2023-10-23 par ADT de la Marne