Spectacle Musical : Stabat Mater 5 Rue de Vesle Reims, 6 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Attention, chef-d’œuvre ! Création fulgurante de théâtralité – on y est parfois très proche de l’opéra –, ce Stabat fascine par son savant dosage entre le style « à l’ancienne » et le tourbillon baroque dans lequel Scarlatti nous entraîne. Pour sûr, Stabat Mater nous plonge dans une expérience inédite, sensorielle et sensible, à savourer d’urgence..

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . .

5 Rue de Vesle Opéra de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Beware, a masterpiece! A dazzlingly theatrical creation – at times verging on the operatic – this Stabat fascinates with its skilful blend of « old-fashioned » style and the Baroque whirlwind into which Scarlatti draws us. For sure, Stabat Mater plunges us into an unprecedented, sensorial and sensitive experience, to be savored as a matter of urgency.

Cuidado, ¡una obra maestra! Creación teatral deslumbrante, a veces muy cercana a la ópera, este Stabat nos fascina por su hábil mezcla de estilo antiguo y de torbellino barroco en el que nos sumerge Scarlatti. No cabe duda de que el Stabat Mater nos sumerge en una experiencia inédita, sensorial y sensible, que debemos saborear con urgencia.

Achtung, ein Meisterwerk! Dieses Stabat, eine fulminante Schöpfung der Theatralität – manchmal ist es der Oper sehr nahe – fasziniert durch seine geschickte Mischung aus « altem » Stil und dem barocken Wirbel, in den Scarlatti uns hineinzieht. Stabat Mater lässt uns in eine völlig neue, sinnliche und sensible Erfahrung eintauchen, die wir dringend genießen sollten.

