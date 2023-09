Spectacle : Le Chat du Rabbin 5 Rue de Vesle Reims, 3 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Que chantent les chats et les rabbins ! Que l’oud résonne ! Que les derboukas retentissent ! Voici la bande dessinée de Joann Sfar en comédie musicale ! Une irrésistible adaptation théâtrale de l’œuvre originale, maîtrisée et subtile, une musique qui charme et qui séduit, où se rencontrent tradition occidentale, jazz et saveurs de la musique orientale. Sensible, drôle et touchant, le Chat du Rabbin vous attend !.

5 Rue de Vesle Opéra de Reims

Reims 51100 Marne Grand Est



Let the cats and rabbis sing! Let the oud resound! Let the derboukas ring out! Joann Sfar?s comic strip turned musical! An irresistible theatrical adaptation of the original work, masterful and subtle, a music that charms and seduces, where Western tradition, jazz and the flavors of Oriental music meet. Sensitive, funny and touching, The Rabbi’s Cat awaits you!

¡Que canten los gatos y los rabinos! ¡Que resuene el oud! ¡Que suenen las derboukas! ¡El cómic de Joann Sfar convertido en musical! Una irresistible adaptación teatral de la obra original, magistral y sutil, con una música que encanta y seduce, donde la tradición occidental se encuentra con el jazz y los sabores de la música oriental. Sensible, divertido y conmovedor, ¡El gato del rabino le espera!

Mögen die Katzen und die Rabbiner singen! Möge die Oud erklingen! Mögen die Derbukas erklingen! Das ist Joann Sfars Comic als Musical! Eine unwiderstehliche Theateradaption des Originalwerks, meisterhaft und subtil, eine Musik, die bezaubert und verführt, in der westliche Tradition, Jazz und die Aromen der orientalischen Musik zusammentreffen. Die Katze des Rabbiners ist sensibel, witzig und berührend und wartet auf Sie!

