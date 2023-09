GRAND DÉBALLAGE DES ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS 5 RUE DE VERDUN Pézenas, 8 octobre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Grand déballage de 200 antiquaires et brocanteurs professionnels sur la « route des Antiquaires » (traversée de Pézenas) et dans les boutiques ouvertes toute l’année.

Parking à chaque entrée..

2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. .

5 RUE DE VERDUN

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Great unpacking of 200 professional antique dealers and second hand dealers on the « route des Antiquaires » (crossing Pézenas) and in the stores open all year.

Parking at each entrance.

Gran desembarco de 200 anticuarios y comerciantes de ocasión profesionales en la « route des Antiquaires » (travesía de Pézenas) y en las tiendas abiertas todo el año.

Aparcamiento en cada entrada.

Großer Trödelmarkt von 200 professionellen Antiquitäten- und Trödelhändlern auf der « Route des Antiquaires » (durch Pézenas) und in den ganzjährig geöffneten Geschäften.

Parkplätze an jedem Eingang.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE