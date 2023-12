Cet évènement est passé Concert – Ju’Lab 5 Rue de Vannolles Pontarlier Catégories d’Évènement: Doubs

Pontarlier Concert – Ju’Lab 5 Rue de Vannolles Pontarlier, 17 décembre 2023, Pontarlier. Pontarlier Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17 16:30:00

fin : 2023-12-17 . Organisé par Rock n’ Rackle.

Venez découvrir la pop/folk feutrée et intimiste de Ju’Lab dans un cadre inédit…

Sur réservation. .

5 Rue de Vannolles

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Pontarlier Autres Code postal 25300 Lieu 5 Rue de Vannolles Adresse 5 Rue de Vannolles Ville Pontarlier Departement Doubs Lieu Ville 5 Rue de Vannolles Pontarlier Latitude 46.9041039 Longitude 6.354242 latitude longitude 46.9041039;6.354242

5 Rue de Vannolles Pontarlier Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pontarlier/