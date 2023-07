Après-midi jeux 5 Rue de Saint Agrève Tence, 8 août 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Réparties et fous rires au rendez-vous pour une après-midi jeux d’ambiance pour les adultes !!!.

2023-08-08 16:30:00 fin : 2023-08-08 18:30:00. .

5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An afternoon of fun and laughter for adults!

¡Una tarde de diversión y risas para los adultos!

Ein stimmungsvoller Spielenachmittag für Erwachsene!

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon