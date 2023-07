Après-midi jeux 5 Rue de Saint Agrève Tence, 2 août 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Petits et grands arriverez-vous à résoudre les énigmes pour vous échapper ?.

2023-08-02 16:30:00 fin : 2023-08-02 18:30:00. .

5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Can you solve the riddles and escape?

¿Podrás resolver los enigmas y escapar?

Können Groß und Klein die Rätsel lösen, um zu entkommen?

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon