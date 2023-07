Rencontre 5 Rue de Saint Agrève Tence, 29 juillet 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

A la rencontre de… Carmen Mihai et de son nouveau roman..

2023-07-29 17:00:00 fin : 2023-07-29 . .

5 Rue de Saint Agrève Librairie La Boîte à soleils

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Meet Carmen Mihai… Carmen Mihai and her new novel.

Conoce a… Carmen Mihai y su nueva novela.

Auf der Begegnung mit… Carmen Mihai und ihrem neuen Roman.

Mise à jour le 2023-07-08 par Office de Tourisme du Haut-Lignon