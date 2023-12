Découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales en hiver 5 Rue de Pont Menou Plouégat-Guérand Catégories d’Évènement: Finistère

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:30:00 . Partons ensemble à la rencontre des plantes sauvages locales, médicinales et parfois comestibles le temps d’une agréable balade guidée le long de la vallée du Douron. Cette balade est ouverte à tous, que vous soyez féru de botanique ou simple curieux de nature. N’hésitez pas à emporter avec vous un petit panier s’il vous vient l’envie de cueillir quelques unes de nos sauvageonnes. .

Plouégat-Guérand 29620
Finistère
Bretagne

