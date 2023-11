MARCHÉ DE NOËL 5 rue de Philippsbourg Baerenthal, 25 novembre 2023, Baerenthal.

Baerenthal,Moselle

Retrouvez une vingtaine d’exposants à l’occasion du marché de Noël organisé par le Byggvir pub.

Démonstration des gestes qui sauvent, bricolages pour enfants, démonstration de sculpture sur bois, collecte de jouets, tombola et passage du Saint Nicolas et du Père Noël sont notamment au programme.. Tout public

Samedi 2023-11-25 13:00:00 fin : 2023-11-25 23:00:00. 0 EUR.

5 rue de Philippsbourg Byggvir Pub

Baerenthal 57230 Moselle Grand Est



Twenty exhibitors at the Christmas market organized by the Byggvir pub.

The program includes life-saving demonstrations, children’s crafts, woodcarving demonstrations, a toy collection, a tombola and a visit from Saint Nicolas and Santa Claus.

El pub Byggvir acogerá a una veintena de expositores en su mercado navideño.

Habrá demostraciones de salvamento, artesanía infantil, demostraciones de talla de madera, una recogida de juguetes, una tómbola y la visita de San Nicolás y Papá Noel.

Finden Sie rund zwanzig Aussteller auf dem vom Byggvir pub organisierten Weihnachtsmarkt.

Auf dem Programm stehen u. a. Demonstrationen von lebensrettenden Maßnahmen, Basteln für Kinder, Holzschnitzerei, Spielzeugsammlung, Tombola und der Besuch des Nikolaus und des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT DU PAYS DE BITCHE