Cercle de Paysage 5 Rue de Massan Biganos, 7 octobre 2023, Biganos.

Biganos,Gironde

Le samedi 7 octobre, le Parc organise, dans le cadre de son Plan de Paysage, un rendez-vous grand public de 10h30 à 12h, au Phare de l’Eyre.

Afin de réfléchir au devenir de notre territoire et d’imaginer des actions qui permettront de tendre vers les paysages souhaités par les habitants du territoire, le Parc s’est engagé dans une démarche de Plan de Paysage de la Transition Énergétique et Écologique. Ce travail va permettre de dresser le portrait des différentes unités paysagères que l’on peut trouver dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, de donner à voir toutes leurs caractéristiques. Le paysage est une notion à la fois objective et sensible. La première étape de cette démarche est donc de récolter le regard des habitants sur les paysages, par le biais de rencontres individuelles ou, comme ici, collectives : Les Cercles de Paysage.

Contact : Loïc Antunes, 06 09 56 77 70.

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00. EUR.

5 Rue de Massan Phare de l’Eyre

Biganos 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday October 7, as part of its Landscape Plan, the Park is organizing a public event from 10:30am to 12pm at the Phare de l’Eyre.

In order to reflect on the future of our territory, and to imagine actions that will enable us to move towards the landscapes desired by the territory’s inhabitants, the Park has embarked on a Landscape Plan for Energy and Ecological Transition. This work will enable us to draw up a portrait of the different landscape units to be found in the Landes de Gascogne Regional Nature Park, and to show all their characteristics. Landscape is both an objective and a sensitive notion. The first step in this process is therefore to gather the views of local people on landscapes, through individual or, as in this case, collective encounters: Les Cercles de Paysage.

Contact: Loïc Antunes, 06 09 56 77 70

El sábado 7 de octubre, en el marco de su Plan de Paisaje, el Parque organiza una reunión para el público en general, de 10.30 a 12.00 horas, en el Phare de l’Eyre.

Con el fin de reflexionar sobre el futuro de nuestra región e idear acciones que nos ayuden a conseguir los paisajes que desean los habitantes de la región, el Parque se ha embarcado en un Plan Paisajístico de Transición Energética y Ecológica. Este trabajo permitirá trazar un retrato de las diferentes unidades paisajísticas que se encuentran en el Parque Natural Regional de las Landas de Gascoña y mostrar todas sus características. El paisaje es un concepto a la vez objetivo y sensible. Por ello, la primera etapa de este enfoque consiste en recoger las opiniones de la población local sobre los paisajes, a través de reuniones individuales o, como en este caso, colectivas: los Círculos de Paisaje.

Contacto: Loïc Antunes, 06 09 56 77 70

Am Samstag, den 7. Oktober, organisiert der Park im Rahmen seines Landschaftsplans von 10.30 bis 12.00 Uhr im Phare de l’Eyre ein Treffen für die breite Öffentlichkeit.

Um über die Zukunft unseres Territoriums nachzudenken und Aktionen zu entwerfen, die es ermöglichen, die von den Bewohnern des Gebiets gewünschten Landschaften anzustreben, hat sich der Park zu einem Landschaftsplan für den energetischen und ökologischen Übergang verpflichtet. Diese Arbeit wird es ermöglichen, ein Porträt der verschiedenen Landschaftseinheiten zu erstellen, die man im Regionalen Naturpark Landes de Gascogne finden kann, und alle ihre Merkmale sichtbar zu machen. Die Landschaft ist ein objektiver und zugleich sensibler Begriff. Der erste Schritt dieses Ansatzes besteht daher darin, den Blick der Einwohner auf die Landschaften zu sammeln, und zwar durch individuelle oder, wie in diesem Fall, kollektive Begegnungen: die Cercles de Paysage (Landschaftskreise).

Kontakt: Loïc Antunes, 06 09 56 77 70

Mise à jour le 2023-09-21 par OT Coeur Bassin